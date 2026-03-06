ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف أتلتيك بيلباو نظيره برشلونة في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سان ماميس.

برشلونة يريد مواصلة التصدر والحفاظ على حظوظه في التتويج لقب الدوري الإسباني الذي يحتل فيه الصدارة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم السبت 7 مارس 2026، على ملعب سان ماميس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني سان ماميس

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج أتلتيك بيلباو وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أتلتيك بيلباو وبرشلونة الأخيرة

ترتيب أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026