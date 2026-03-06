ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف أتلتيك بيلباو نظيره برشلونة في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سان ماميس.
برشلونة يريد مواصلة التصدر والحفاظ على حظوظه في التتويج لقب الدوري الإسباني الذي يحتل فيه الصدارة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟
موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم السبت 7 مارس 2026، على ملعب سان ماميس.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟
تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.
وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.
|القنوات الناقلة
|beIN SPORTS 2
|TOD TV
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.