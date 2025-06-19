ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لومن فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان انهزما في الجولة الأولى، سياتل أمام بوتافوجو بهدفين لهدف، بينما سُحق أتلتيكو مدريد من باريس سان جيرمان برباعية كاملة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز، في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

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ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الجمعة 20 يونيو 2025، على ملعب لومن فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة أتلتيكو مدريد - سياتل التاريخ الجمعة 20 يونيو 2025 موعد المباراة 01:00 مصر والسعودية الملعب لومن فيلد