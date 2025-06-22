ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب روز بول، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين أتلتيكو مدريد وبوتافوجو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

أتلتيكو مدريد، بعد بداية البطولة بشكل سيء والسقوط أمام باريس سان جيرمان، برباعية نظيفة، نجح في تصحيح الأوضاع وتغلب على سياتل، في الجولة الثانية بثلاثة أهداف لهدف، وسيعمل على مواصلة الانتصارات ويواجه بوتافوجو بشعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور القادم.

على الجانب الآخر يقدم بوتافوجو، مستويات مميزة منذ بداية البطولة، وافتتح المجموعات بفوز على سياتل، ثم حقق مفاجأة بفوز على باريس، بهدف دون رد، والآن سيعمل على مواصلة الانتصارات لحجز بطاقة التأهل، كمتصدر للمجموعة الثانية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو، في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 23 يونيو 2025، على ملعب روز بول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة أتلتيكو مدريد - بوتافوجو التاريخ الإثنين 23 يونيو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب روز بول