كأس ملك إسبانيا
team-logoأتلتيكو مدريد
طيران الرياض ميتروبوليتانو
team-logoبرشلونة
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب الرياض آير متروبوليتانو.

يدخل البلوجرانا تلك المباراة في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقبًا، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب. 

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الخميس 12 فبراير 2026، على ملعب الرياض آير متروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
كأس ملك إسبانيا - كأس ملك إسبانيا
طيران الرياض ميتروبوليتانو

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك منصة شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

كما يتم إذاعة المواجهة عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة وقناة MBC ACTION بتعليق مدحت شلبي.

القنوات الناقلةالمعلق
شاهدمدحت شلبي
MBC مصر 2
MBC ACTION

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

أتلتيكو مدريدHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
1
خوان موسو
14
ماركوس يورينتي
17
دافيد هانكو
3
ماتيو روجيري
18
مارك بوبيل
7
أنطوان جريزمان
4
R. Mendoza
6
كوكي
20
جيوليانو سيميوني
19
جوليان ألفاريز
22
أديمولا لوكمان
13
جوان جارسيا
18
جيرارد مارتن
5
باو كوبارسي
23
جول كوندي
3
أليخاندرو بالدي
10
لامين يامال
20
داني أولمو
16
فيرمين لوبيز
21
فرينكي دي يونج
24
إيريك جارسيا
7
فيران توريس

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وبرشلونة الأخيرة

أتلتيكو مدريد

آخر 5 مباريات

برشلونة

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

9

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

نتائج أتلتيكو مدريد وبرشلونة في المباريات الأخيرة

أتلتيكو مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5
0