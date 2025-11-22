ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل توتنهام، ضيفًا على آرسنال، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات.

آرسنال يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويسعى لحسم ديربي لندن حين يواجه توتنهام صاحب المركز الخامس.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز إيميريتس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

