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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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الهلال على موعد مع مباراة جديدة له في دوري روشن السعودي 2023-2024، عندما يحل ضيفًا على الوحدة في الجولة الأخيرة من المسابقة.

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الهلال، وبعد تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الطائي في المباراة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على سجله دون أي خسارة، لتحقيق لقب دوري اللا هزيمة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في الجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 27 مايو 2024 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الوحدة والهلال على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC Sport.

كيف تشاهد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والتي سيتم إذاعة مباراة الوحدة والهلال من خلالها.

المباراةالوحدة - الهلال
التاريخالإثنين 27 مايو 2024
الموعد21:00 السعودية ومصر
الملعبمدينة الملك عبد العزيز الرياضية
القنوات الناقلةشاهد
التعليقعيسى الحربين

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