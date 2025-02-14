ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الوحدة فريق الاتحاد، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

الاتحاد يرغب في تحقيق الانتصار بهدف الحفاظ على الصدارة في سباق المنافسة مع الهلال وخاصة قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

أما الوحدة فيعاني في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة ولا يحتمل أي تعثر في الوقت الحالي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 15 فبراير 2025 على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC SPORTS 1 HD بجانب قناة SSC SPORTS 1 SD المفتوحة.

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كيف تشاهد مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".