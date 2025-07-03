ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب كامبينج وورلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان الهلال قد وصل إلى ربع النهائي بعد إقصاء مانشستر سيتي، بينما أقصى فلومينينسي فريق إنتر الإيطالي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الجمعة 4 يوليو 2025، على ملعب كامبينج وورلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كذلك حصلت قناة MBC، على حقوق إذاعة مباراة الهلال وفلومينينسي.

كيف تشاهد مباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة الهلال - فلومينينسي التاريخ الجمعة 4 يوليو 2025 موعد المباراة 22:00 السعودية ومصر، 23:00 الإمارات الملعب كامبينج وورلد

القنوات الناقلة التعليق DAZN حماد العنزي MBC مصر 2 مدحت شلبي MBC أكشن فهد العتيبي شاهد فهد العتيبي

كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية Camping World Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال وفلومينينسي في المباريات الأخيرة

كما يمكن متابعة مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري عبر تطبيق "شاهد".