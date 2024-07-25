ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وصن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وصن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواصل الهلال استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، والمقام في النمسا.

ومن المنتظر أن يلعب الزعيم، أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ثالث التجارب الودية على ملعب فينر نويشتات، بعد الفوز على كل من فينر نويشتات والعربي القطري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وصن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة الهلال وصن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال وصن داونز الودية، هو يوم الجمعة 26 يوليو 2024، على ملعب فالستاديون وستندورف.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال وصن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 ؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

كيف تشاهد مباراة الهلال وصن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة لقاء الهلال وصن داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية