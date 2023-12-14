ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال والوحدة، في الجولة السابعة عشر لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الهلال، متصدر الترتيب دون أي خسارة وبتعادلين فقط، يطمح لمواصلة الأداء المقنع من بداية الموسم ولا يريد أي مفاجآت ليجعل مهمة الفرق المتنافسة أصعب، خاصة وأنّ مباراة الاتحاد والنصر تأجلت هذه الجولة بسبب مشاركة النمور في كأس العالم للأندية.

وفي آخر خمس مواجهات، حقق الهلال انتصارين وتعادل مرتين وخسر أمام الوحدة في مناسبة واحدة، مما يعني أن المواجهة لن تكون سهلة

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 15 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية لكن تم تقديمها حتى لا تتعارض مع مواجهة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والوحدة على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وخصصت الشبكة قناة SSC Extra 2 HD بتعليق علي سعيد الكعبي، وقناة SSC Extra 2 SD لإذاعة المباراة بتعليق عبد العزيز الزيد.

كيف تشاهد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الهلال والوحدة عبر تطبيق شاهد.

المباراة الهلال - الوحدة التاريخ الجمعة 15 ديسمبر 2023 الموعد 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة شاهد التعليق علي سعيد الكعبي

SHAHID



