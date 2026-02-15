ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال السعودي نظيره الوحدة على استاد المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الهلال اللقاء بعدما حسم تأهله رسميًا متصدرًا المجموعة، ولذلك المباراة لن تكون فارقة بالنسبة للزعيم، كما أنّ الوحدة حسم تأهله إلى دور الـ 16 ويطمح فقط لتحسين مركزه، إذ يحتل حاليًا المركز الرابع.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 16 فبراير 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 3 HD بتعليق عصام الشوالي، وعبر الكأس 6 بتعليق خالد الحدي.

كيف تشاهد مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الوحدة التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب Dimas

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والوحدة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الهلال والوحدة في المباريات الأخيرة

الهلال آخر مباراتان الوحدة 1 انتصار 1 تعادل 0 انتصار الهلال 1 - 0 الوحدة

الوحدة 2 - 2 الهلال 3 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026