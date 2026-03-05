ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام النجمة لحساب الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الهلال يريد مواصلة مطاردة المتصدر النصر في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة النجمة صاحب المركز الأخير في الخروج بأي نتيجة إيجابية مفاجئة من المباراة.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 6 مارس 2026، على ملعب المملكة أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|مشاري القرني
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا