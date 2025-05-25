ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب المملكة أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال والقادسية لحساب مواجهات الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة قوية.

الهلال يدخل المباراة بهدف تقديم عرض قوي يصالح أنصاره بعد موسم كارثي فشل خلاله الزعيم في التتويج بأي لقب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 26 مايو 2025 على ملعب المملكة أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.



ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".