ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتطلع جمهور الزعيم لمواجهة بين الهلال والفتح على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026 بعد انتهاء التوقف الدولي.

ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على أهداف متباينة، الهلال من أجل المنافسة على اللقب وهو الذي يحتل المركز الثالث والفتح في المركز الخامس عشر يسعى لتحقيق ثاني انتصار له فقط هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 22 نوفمبر 2025، على ستاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا الثلث مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا الثلث مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وتأتي المواجهة بتعليق فارس عوض عبر قناة ثمانية 1.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

نتائج الهلال والفتح في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والفتح في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026