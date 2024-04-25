ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

لحساب مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يستضيف الهلال نظيره الفتح، على ملعب المملكة أرينا.

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الهلال ودّع بطولة دوري أبطال آسيا أمام العين، وأصبح قريبًا من حسم لقب دوري روشن السعودي لكنّه لا يرغب في أي تعثر يغضب الجماهير، خاصة وأنّه يستعد لخوض مواجهة بعد ذلك في كأس الملك ضد الاتحاد، والتتويج بالثنائية قد يكون معوضًا لخسارة اللقب القاري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 26 أبريل 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والفتح على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC Extra 1 HD بتعليق كلًا من علي سعيد الكعبي ومحمد حسين.

كيف تشاهد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الهلال والفتح عبر تطبيق شاهد.

المباراة الهلال - الفتح التاريخ الجمعة 26 أبريل 2024 الموعد 18:00 السعودية ومصر، 19:00 الإمارات الملعب المملكة أرينا القنوات الناقلة SSC Extra 1 HD البث عبر الإنترنت التعليق علي سعيد الكعبي محمد حسين

SHAHID



