دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالهلال
team-logoالشرطة
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل الشرطة ضيفًا على الهلال في المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025.

الهلال يبحث عن الاستمرار في نتائجه الإيجابية على الصعيد الأسيوي، إذ انتصر في جميع مبارياته ويتواجد في صدارة الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والشرطة، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026، هو الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال آسيا النخبة - منطقة الغرب

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والشرطة في قمة الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي سعيد الكعبي، وكذلك الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2علي سعيد الكعبي
TOD TV
AlKass fiveخليل البلوشي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

نتائج الهلال والشرطة في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الشرطة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات الهلال والشرطة الأخيرة

الهلال

المباراة الأخيرة

الشرطة

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

5

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026

