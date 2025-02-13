ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل الهلال، نظيره الرياض، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

الهلال، يسعى لمصالحة الجماهير عقب السقوط الأخير أمام ضمك، وسيعمل على استعادة نغمة الانتصارات، لملاحقة الاتحاد على صدارة دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والرياض في الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي 2024-2025 هو يوم الجمعة 14 فبراير 2025 على ملعب المملكة أرينا.

ومن المنتظر أن تنطق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".