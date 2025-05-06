ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في الجولة 30 من دوري روشن السعودي وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الرائد والهلال لحساب مواجهات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

الهلال ودّع دوري أبطال آسيا النخبة من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي، كما أنّه يحتل المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر، وبالتالي فإنّ الدوري هو اللقب الوحيد الذي ينافس عليه حتى الآن.

أما الرائد فيتواجد في المركز الأخير برصيد 21 نقطة ويقترب من الهبوط.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأربعاء 7 مايو 2025 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والربع بتوقيت السعودية ومصر، الثامنة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم مشاري القرني بالتعليق على المباراة على قناة SSC Extra 1 HD، أما القناة المفتوحة، SSC Extra 1 SD، فتكون بتعليق خالد المديفر.

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كيف تشاهد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".