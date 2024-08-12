ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمتابعة قمة من قمم الكرة السعودية، ستجمع بين الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويدخل الهلال المباراة بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي السوبر وهو صاحب المركز الثالث في الدوري.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة الهلال والأهلي، أمام الفائز من لقاء النصر والتعاون، في المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، هو الثلاثاء 13 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 ؟

تنقل مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

كيف تشاهد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس السوبر السعودي 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".