ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الاتحاد، في مواجهة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة وعينه على الحفاظ على الصدارة التي يتنافس فيها بضراوة مع النصر والأهلي بينما يواجه الاتحاد السابع الذي باتت آماله في الحفاظ على اللقب معدومة إكلينيكيًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 21 فبراير 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026