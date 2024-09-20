ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال نظيره الاتحاد في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الملز.

يطمح الهلال في عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه عن جدارة الموسم الماضي.

لكنه يواجه فريق الاتحاد المنتشي ببداية موسمه الرائعة تحت إمرة المدرب لوران بلان ويتصدر الآن الدوري بفارق الأهداف.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 21 سبتمبر 2024، على ملعب الملز.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".