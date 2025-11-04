ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل جوا ضيفًا سهلًا على الورق أمام نادي النصر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.

ويدخل النصر، المباراة بمعنويات تتطلع لمواصلة المشوار الجيد لتحقيق لقب آسيوي وهو الذي يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات أي بالعلامة الكاملة.

بينما يطمح فريق جوا الهندي لتقديم عرض جيد أيًا كانت النتيجة في ظل صعوبة مواجهة كتيبة النصر المدججة بالنجوم بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

موعد مباراة النصر وجوا في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا "2" بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2"، عبر شاشتهما.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق عبدالله الغامدي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس بصوت سمير المعيرفي.

كيف تشاهد مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

نتائج النصر وجوا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر وجوا في المباريات الأخيرة

النصر المباراة الأخيرة جوا 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار جوا 1 - 2 النصر 2 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026