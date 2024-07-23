ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواصل النصر استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، والمقام في البرتغال.

ومن المنتظر أن يلعب العالمي، أمام بورتيمونينسي في ثالث التجارب الودية على ملعب بورتيماو البلدي، بعد التعادل مع فارينزي في اللقاء الودي الأخير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

تقام مباراة النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 على ملعب بورتيماو البلدي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 ؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت..

كيف تشاهد مباراة النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة لقاء النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية، بتعلق راشد الدوسري