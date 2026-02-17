ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وأركاداج في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه النصر نظيره أركاداج التركمانستاني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 في مباراة تجمع بينهما على ملعب “الأول بارك”.

النصر يريد استمرار حملته القوية في الحصول على بطولة قارية هذا الموسم خصوصًا في ظل المنافسة على لقب دوري روشن السعودي أيضًا.

وكان النصر قد فاز على أركاداج ذهابًا في ملعب أشجابات بهدف نظيف سجله عبدالله الحمدان الوافد الجديد للعالمي من صفوف الهلال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وأركاداج في دوري أبطال آسيا 2 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر وأركاداج في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد أركاداج في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وأركاداج في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا "2" بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة النصر وأركاداج في دوري أبطال آسيا "2"، عبر شاشتهما.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق عبدالله الغامدي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 6 بصوت سمير المعيرفي.

كيف تشاهد مباراة النصر وأركاداج في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر وأركاداج في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر وأركاداج في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026

نتائج النصر وأركاداج في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر وأركاداج في المباريات الأخيرة