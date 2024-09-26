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دوري روشن السعودي
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شاهد مباراة النصر والوحدة عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والمشاهدة عبر الإنترنت

يطمح النصر لتلافي آثار البداية المترنحة في دوري روشن السعودي 2024-2025 حين يواجه الوحدة على ملعبه في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

النصر يحتل المركز الخامس غير المعتاد بالنسبة له، برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بواقع انتصارين وتعادلين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 27 سبتمبر 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والثلث بتوقيت السعودية ومصر، السابعة والثلث بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بجانب SSC EXTRA 1 SD المفتوحة.

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كيف تشاهد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراةالنصر - الوحدة
التاريخالجمعة 27 سبتمبر 2024
الموعد18:20 السعودية ومصر
الملعبالأول بارك
القنوات الناقلةSSC EXTRA 1 HD
SSC EXTRA 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنتشاهد
التعليقفهد العتيبي
حاتم بطيشة
علي الربيع
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