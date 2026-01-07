ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره القادسية، في مواجهة قوية للغاية ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.
النصر يدخل المباراة في المركز الثاني وعينه على تحقيق انتصار على منافس صعب ومنح الثقة لجماهيره في مشوار الدوري، بينما يطمح القادسية لتحقيق نتيجة مفاجئة تزيد من تعقيد صراع الصدارة على العالمي.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 8 يناير 2026، على ملعب الأول بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|-
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا