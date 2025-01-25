ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح النصر لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدمة في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من صراع الصدارة.

في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف النصر فريق الفتح، ويدخل الراقي المباراة وعينه على الانتصار فقط على حساب صاحب المركز الأخير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأحد 26 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".