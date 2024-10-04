ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر نظيره العروبة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

النصر استعاد نغمة الانتصار بعد الفوز على الاتفاق في دوري روشن السعودي ثم تجاوز الحزم في كأس الملك، وفي المباراة الماضية فاز على الريان القطري في دوري أبطال آسيا، وسيعمل على مواصلة طريق الانتصارات بتحقيق فوز جديد على العروبة، ليواصل ملاحقة الهلال والاتحاد على القمة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والعروبة في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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ما موعد مباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 5 أكتوبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة ل مباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة النصر والعروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".