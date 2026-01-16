تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف النصر، نظيره الشباب، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يضيق الخناق على الهلال وهو الذي يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 17 يناير 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد الشباب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيمانول ألجواسيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والشباب في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الشباب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين النصر والشباب في المباريات الخمس الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

الشباب

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

16

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026

