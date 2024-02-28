ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب الأول بارك مباراة النصر والحزم، في الجولة الثانية والعشرين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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النصر هو صاحب المركز الثاني في دوري روشن ويطمح للاقتراب من الصدارة أكثر، منافسا الهلال الذي يقدم عروضًا هائلة هذا الموسم.

بينما الحزم يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 وله 14 نقطة فحسب، ويطمح لتحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى. منالموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 29 فبراير 2024 على ملعب الأول بارك..

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والحزم على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC Extra 2 SD وتأتي المباراة بتعليق أنيس السحباني.

كيف تشاهد مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والحزم عبر تطبيق شاهد.

المباراة النصر - الحزم التاريخ الخميس 29 فبراير 2024 الموعد 20:00 السعودية، 19:00 مصر الملعب الأول بارك القنوات الناقلة شاهد التعليق أنيس السحباني

SHAHID



