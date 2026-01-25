تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
team-logoالتعاون
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف النصر، نظيره التعاون، في مواجهة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يحتاج إلى الفوز للاستمرار في مطاردة الهلال على الصدارة، لكن بالقطع لن تكون المنافسة سهلة خاصة وأنّ التعاون يحتل المركز الخامس ويبحث عن التواجد بين المربع الذهبي.

لكن لا يجب أن ننسى أنّ النصر بدأ دوري روشن السعودي الموسم الحالي بانتصار ساحق على التعاون بخماسية نظيفة خارج الديار.

 السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 26 يناير 2026، على ملعب الأول بارك.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
التعاون crest
التعاون
التعاون

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء بتعليق فارس عوض.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد التعاون

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريكليس تشاموسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والتعاون في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

التعاون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين النصر والتعاون في المباريات الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

التعاون

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

9

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

