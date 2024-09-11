ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

قمة الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي ستجمع كلًا من النصر والأهلي وذلك على ملعب "الأول بارك" معقل النصر..
يسعى الفريقان لتحقيق العلامة الكاملة في مباراة قوية للغاية، تعد من كلاسيكيات الكرة السعودية الأكثر متابعة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 13 سبتمبر 2024، على ملعب الأول بارك.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|النصر - الأهلي
|التاريخ
|الجمعة 13 سبتمبر 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|الأول بارك
|القنوات الناقلة
SSC SPORT 1 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|فهد العتيبي