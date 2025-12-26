ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يعود النصر إلى مواجهاته المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الأخدود في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

رفاق كريستيانو رونالدو يطمحون لمواصلة التوهج وتصدر ترتيب دوري روشن السعودي بعدما حققوا العلامة الكاملة من 9 جولات سابقة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 27 ديسمبر 2025، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد الأخدود التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب باولو سيرجيو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والأخدود في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والأخدود في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026