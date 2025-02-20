ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح النصر لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدم في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من القمة.

في الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف النصر نظيره الاتفاق، ويدخل العالمي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على الأهلي، إذ يسعى الفريق لمواصلة انتصاراته.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 21 فبراير 2025 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".