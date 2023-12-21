ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب الاول بارك مباراة النصر والاتفاق، في الجولة الثامنة عشر لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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النصر لم يلعب مباراة الجولة الماضية ضد الاتحاد بسبب مشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما سمح للهلال بالابتعاد أكثر في الصدارة.

أما الاتفاق فيعاني في المباريات الأخيرة، ولم يحقق أي انتصار منذ الفوز على الوحدة في أكتوبر الماضي.

وكان النصر قد خسر أمام الاتفاق في الدور الأول، لكن نجح بالتغلب عليه في مباراة كأس الملك، وفي آخر خمس مواجهات، فاز العالمي مرتين وتعادل مرتين وخسر مرة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 22 ديسمبر 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والاتفاق على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فارس عوض، بجانب SSC SPORT 5 HD بتعليق عائد العصيمي.

كيف تشاهد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الهلال وأبها عبر تطبيق شاهد بتعليق فارس عوض.

المباراة النصر - الاتفاق الموعد الجمعة 22 ديسمبر 2023 التوقيت 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب الأول بارك القنوات الناقلة شاهد التعليق فارس عوض

SHAHID



