ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.
النصر يدخل المباراة وهو في المركز الثاني وعينه على اللحاق بالهلال بعد أن وصلت المنافسة في دوري روشن إلى إثارة وندية مبهرة، بينما الاتحاد يطمح لتحسين مركزه السادس.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 6 فبراير 2026، على استاد الأول بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|فهد العتيبي
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا