دوري روشن السعودي
team-logoالنجمة
team-logoالهلال
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يتطلع جمهور الكرة السعودية لمواجهة منتظرة بين النجمة والهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على أهداف متباينة، الهلال من أجل المنافسة على اللقب وهو الذي يحتل المركز الثالث والنجمة في المركز الثامن عشر يسعى للحصول على أول نقطة له في هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

نتائج النجمة والهلال في المباريات الأخيرة

النجمة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين النجمة والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

