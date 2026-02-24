ما القنوات الناقلة لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النجمة، نظيره النصر، في مواجهة ضمن مؤجلة من الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

النصر يبحث عن مواصلة الانتصارات بعدما نجح في العودة للصدارة خلال الجولة الماضية مستفيدًا من تعثر الهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع الاتحاد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 بتعليق فهد العتيبي.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

