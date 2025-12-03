ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين استاد لوسيل، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين فلسطين وتونس في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025.

المنتخب الفلسطيني بدأ البطولة بأفضل شكل ممكن وذلك بالانتصار بهدف نظيف على البلد المنظم، قطر، ليؤكد رغبته في مفاجأة الجميع خلال البطولة.

أما تونس، فقد سقط في فخ المنتخب السوري وخسر بهدف نظيف في الجولة الأولى، لذلك لا بديل له عن الفوز أمام الفدائي لترك الاحتمالات مفتوحة أمام تأهله إلى الدور القادم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025، هو الخميس 4 ديسمبر 2025، على استاد لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، الثالثة والنصف بتوقيت تونس، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

تاريخ مواجهات فلسطين وتونس الأخيرة

فلسطين المباراة الأخيرة تونس 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار فلسطين 0 - 3 تونس 0 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 0/1

نتائج فلسطين وتونس في المباريات الأخيرة

ترتيب فلسطين وتونس في كأس العرب 2025