كأس العرب
team-logoالسعودية
team-logoعمان
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب المدينة التعليمية، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي السعودية وعمان في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ويشارك المنتخب السعودي وعمان، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من المغرب وجزر القمر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

كأس العرب - المجموعة الثانية

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDحسن العيدروس
قنوات الكأسأحمد الطيب
مصطفى ناظم
أبو ظبي الرياضية 1-
دبي الرياضية 1راشد عبد الرحمن
الكويت الرياضيةمحمد النحوي
شاشاعلي دراج

تاريخ السعودية وعمان الأخيرة

السعودية

آخر 5 مباريات

عمان

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نتائج السعودية وعمان  في المباريات الأخيرة

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

عمان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب السعودية وعمان في كأس العرب 2025

