ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب السعودية، نظيره الياباني، في ملعب الجوهرة المشعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

يدخل رجال المدرب روبرتو مانشيني المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر المشاركة بها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 هو يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم في المملكة العربية السعودية عبر شبكة SSC عادة كما ستذيع قنوات الكاس القطرية المباراة وكذلك شبكة بي إن سبورتس.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي واليابان من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

داخل الموقع سيكون هناك خانة للبث المباشر.. من المقرر أن تكون المباراة على خانة القناة الناقلة للمباراة.

ومن المتوقع نقل المباراة عبر تطبيق شاهد حال إذاعة شبكة قنوات SSC لها داخل المملكة العربية السعودية.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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