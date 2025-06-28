ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

تنتظر المنتخب السعودي مواجهة جديدة من نوعها أمام المكسيك ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.

نجح المنتخب السعودي، في الوصول إلى ربع النهائي، بعدما احتل المركز الثاني من مجموعته التي فاز فيها على هايتي، وخسر من أمريكا، وتعادل أمام ترينداد وتوباجو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.

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متى موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في الكأس الذهبية 2025، سيكون يوم الأحد 29 يونيو 2025.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، السادسة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراةالمنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

تذاع مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 عبر قناة السعودية الرياضية 1، وسيكون أحمد النفيسة معلقًا على المباراة.