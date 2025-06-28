ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025؟

تنتظر المنتخب السعودي مواجهة جديدة من نوعها أمام المكسيك ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.
نجح المنتخب السعودي، في الوصول إلى ربع النهائي، بعدما احتل المركز الثاني من مجموعته التي فاز فيها على هايتي، وخسر من أمريكا، وتعادل أمام ترينداد وتوباجو.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.
متى موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025
موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في الكأس الذهبية 2025، سيكون يوم الأحد 29 يونيو 2025.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، السادسة والربع بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراةالمنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025
تذاع مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 عبر قناة السعودية الرياضية 1، وسيكون أحمد النفيسة معلقًا على المباراة.
|المباراة
|السعودية - المكسيك
|التاريخ
|الأحد 29 يونيو 2025
|موعد المباراة
|05:15 السعودية ومصر، 06:15 الإمارات
|الملعب
|ستيت فارم
|القنوات الناقلة
|السعودية الرياضية 1
|المعلق
|أحمد النفيسة