ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي السعودية وجزر القمر في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب السعودي يسعى للوصول للنقطة السادسة بعد الفوز المنطقي على عمان في أولى المباريات، بينما يطمح القمريون لتخطي الهزيمة من المغرب وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأخضر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025، هو الجمعة 5 ديسمبر 2025، على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وجزر القمر، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة المنتخب السعودي وجزر القمر عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة القمة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلة المعلق stc tv حماد العنزي

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وجزر القمر الأخيرة

نتائج المنتخب السعودي وجزر القمر في المباريات الأخيرة

ترتيب المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025