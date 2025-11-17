ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأوغندا الودية 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد منتخب المغرب لخوض لقاء مهم ضد منتخب أوغندا ضمن استعدادات أسود الأطلس لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025 على الأراضي المغربية.

ويقيم المنتخب المغربي، معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، للوقوف على حالة اللاعبين قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل، وكان أسود الاطلس قد نجحوا في التغلب على موزمبيق بهدف دون رد، في مباراتهم الأولى بالتوقف الحالي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأوغندا الودية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب وأوغندا الودية 2025؟

موعد مباراة المغرب وأوغندا الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا 2025، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على ملعب طنجة الكبير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأوغندا الودية 2025؟

حصلت قناة المغربية الرياضية على حقوق بث مباراة المغرب وأوغندا.

المغربية الرياضية

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وأوغندا الودية 2025

نتائج المغرب وأوغندا في المباريات الأخيرة