ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية، تجمع المنتخب الكويتي أمام نظيره القطري ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويقتحم الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بنية الفوز ولا شيء آخر وسط حسابات معقدة للمجموعة التي يتصدرها المنتخب العماني بنفس رصيد النقاط مع المنتخب الكويتي الذي يكفيه التعادل لضمان التأهل بينما يتشبث القطريون بالفوز لمواصلة الإيمان بحظوظهم. .

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الكويت وقطر في خليجي 26؟

موعد مباراة الكويت وقطر في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في خليجي 26؟

تذاع مباراة مباراة الكويت وقطر في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة الكويت وقطر في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.