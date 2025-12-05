تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoالكويت
team-logoالأردن
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب أحمد بن علي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي الكويت والأردن في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب الأردني يسعى للوصول للنقطة السادسة بعد الفوز الهام على الإمارات في أولى المباريات، بينما يطمح الكويتيون لتحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل مع مصر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية والأردن والكويت، الثالثة بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العرب - المجموعة الثالثة

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDحسن العيدروس
قنوات الكأس-
-
أبو ظبي الرياضية 1-
 الشارقة الرياضيةسالم السالمي
دبي الرياضية 1محمد البدواوي
stc tv
الكويت الرياضيةجعفر الصليح
شاشاعلي دراج

تاريخ مواجهات الكويت والأردن الأخيرة

الكويت

آخر 5 مباريات

الأردن

0

انتصار

4

تعادلات

1

انتصار

2

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نتائج الكويت والأردن في المباريات الأخيرة

الكويت
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الأردن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الكويت والأردن في كأس العرب 2025

