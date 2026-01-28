Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالقادسية
team-logoالهلال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف القادسية، نظيره الهلال، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد.

الهلال يدخل المباراة وعينه على مواصلة الفوز والصدارة التي لا يريد التنازل عنها لكنه يواجه القادسية المتطور صاحب المركز الرابع.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 29 يناير 2026، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الهلال crest
الهلال
الهلال
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةعبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة القادسية ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريندان رودجرز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج القادسية والهلال في المباريات الأخيرة

القادسية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين القادسية والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

القادسية

آخر 5 مباريات

الهلال

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0