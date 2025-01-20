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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

حقق الهلال فوزًا هامًا على الوحدة في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليستمر في سباق الصدارة مع الاتحاد.

لذلك يتطلع للسير على نفس المنوال حين يحل ضيفًا ثقيلًأ على القادسية في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 27 يناير 2025 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراةالقادسية - الهلال
التاريخ

الإثنين 27 يناير 2025

الموعد20:00 السعودية، 19:00 مصر
الملعب

الأمير محمد بن فهد

القنوات الناقلةSSC 1 HD
SSC 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنتشاهد
التعليقفهد العتيبي
عيسى الزدجالي
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