ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الأمير محمد بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين القادسية والنصر لحساب مواجهات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف هامة، بين سعي العالمي النصراوي للمواصلة في طريقه نحو لقب يحتاج منافسة شرسة مع الاتحاد والهلال، ورغبة قدساوية في السير قدمًا نحو المراكز الأولى.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 18 أبريل 2025 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم فهد العتيبي بالتعليق على المباراة على قناة SSC SPORT HD 1 .

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كيف تشاهد مباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".