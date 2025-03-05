ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره القادسية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

يطمح الاتحاد في مواصلة مسيرته في دوري صعب للغاية تواجهه فيه منافسة شرسة مع الهلال، الذي يريد بدوره الحفاظ على لقب دوري روشن الذي يحمله.

النمور يتصدرون الدوري السعودي رغم التعثر أمام الأخدود بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن لا يزال مبتعدًا بالصدارة بفارق ست نقاط.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة القادسية والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 6 مارس 2025 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".